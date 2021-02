15 febbraio: 26 nuovi contagi da COVID-19 in FVG (Di lunedì 15 febbraio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 762 tamponi molecolari sono stati rilevati 26 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,41%. Sono inoltre 310 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 14 casi (4,51%). I decessi registrati sono 12; i ricoveri nelle terapie intensive sono 63 mentre scendono quelli in altri reparti (412). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.705, con la seguente suddivisione territoriale: 607 a Trieste, 1351 a Udine, 573 a Pordenone e 174 a Gorizia. I totalmente guariti sono 57.918, i clinicamente guariti 1.806, mentre calano le persone in isolamento che oggi risultano essere 9.284. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 72.188 persone con la seguente ... Leggi su udine20 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 762 tamponi molecolari sono stati rilevati 26con una percentuale di positività del 3,41%. Sono inoltre 310 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 14 casi (4,51%). I decessi registrati sono 12; i ricoveri nelle terapie intensive sono 63 mentre scendono quelli in altri reparti (412). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.705, con la seguente suddivisione territoriale: 607 a Trieste, 1351 a Udine, 573 a Pordenone e 174 a Gorizia. I totalmente guariti sono 57.918, i clinicamente guariti 1.806, mentre calano le persone in isolamento che oggi risultano essere 9.284. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 72.188 persone con la seguente ...

