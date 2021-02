VIDEO Luna Rossa travolgente in partenza: Spithill e Bruni sbranano Ainslie! Tattica da manuale e 4-0 in Prada Cup (Di domenica 14 febbraio 2021) Luna Rossa ha sbranato Ineos Uk nella seconda giornata della Finale di Prada Cup. L’equipaggio italiano ha letteralmente travolto i britannici, incapaci di rispondere allo strapotere del sodalizio tricolore nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). Team Prada Pirelli ha vinto gara-3 e gara-4, ha infilato un poker magistrale e si è portata sul 4-0 in questa seria conclusiva: servono altri tre successi per alzare al cielo il trofeo e guadagnarsi la possibilità di sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. James Spithill e Francesco Bruni, i due timonieri dello scafo con la banda Rossa, sono stati decisamente impeccabili nelle due partenze odierne andate in scena sul campo E del Golfo di Hauraki. Il ribattezzato Pitbull e Checco hanno tramortito un mogio ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021)ha sbranato Ineos Uk nella seconda giornata della Finale diCup. L’equipaggio italiano ha letteralmente travolto i britannici, incapaci di rispondere allo strapotere del sodalizio tricolore nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). TeamPirelli ha vinto gara-3 e gara-4, ha infilato un poker magistrale e si è portata sul 4-0 in questa seria conclusiva: servono altri tre successi per alzare al cielo il trofeo e guadagnarsi la possibilità di sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Jamese Francesco, i due timonieri dello scafo con la banda, sono stati decisamente impeccabili nelle due partenze odierne andate in scena sul campo E del Golfo di Hauraki. Il ribattezzato Pitbull e Checco hanno tramortito un mogio ...

