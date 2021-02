Scialpinista 37enne perde la vita a causa di un malore | all' Alpe Colombino nel comune di Giaveno

IdeawebTV : 37enne scialpinista muore colto da malore sull’Alpe Colombino - ecodelchisone : Giaveno: stroncato da un malore, scialpinista 37enne muore all’Alpe Colombino -

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti questa mattina all'Alpe Colombiano, comune di Giaveno, dove uno scialpinista di 37 anni, di Avigliana, è deceduto in seguito a un malore. La chiamata d'emergenza è stata lanciata intorno alle 7.30 dopo che l'uomo ha accusato un malore.