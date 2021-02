Rugby, TOP10 2021: Petrarca Padova e Rovigo restano appaiate in vetta (Di domenica 14 febbraio 2021) Nella tredicesima giornata del TOP 10 di Rugby restano appaiate le due formazioni in vetta: il massimo campionato italiano vede infatti il Petrarca Padova battere le Fiamme Oro per 30-13 ed il Rovigo passare per 11-45 in casa della Lazio. Il Calvisano batte per 35-18 il Viadana e guadagna un punto sul ValoRugby, che supera per 23-17, senza bonus offensivo, il Mogliano. I Lyons, infine, superano per 29-24 il Colorno. Nelle prossime quattro settimane spazio alla prima serie di recuperi (sono tredici i match da disputare, ma la Lazio ne deve giocare cinque), mentre la prossima giornata si giocherà domenica 21 marzo (dato che il 20 marzo giocherà l’Italia nel Sei Nazioni). Peroni TOP10 – RisultatiXIII giornata – 14.02.21Lazio ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) Nella tredicesima giornata del TOP 10 dile due formazioni in: il massimo campionato italiano vede infatti ilbattere le Fiamme Oro per 30-13 ed ilpassare per 11-45 in casa della Lazio. Il Calvisano batte per 35-18 il Viadana e guadagna un punto sul Valo, che supera per 23-17, senza bonus offensivo, il Mogliano. I Lyons, infine, superano per 29-24 il Colorno. Nelle prossime quattro settimane spazio alla prima serie di recuperi (sono tredici i match da disputare, ma la Lazio ne deve giocare cinque), mentre la prossima giornata si giocherà domenica 21 marzo (dato che il 20 marzo giocherà l’Italia nel Sei Nazioni). Peroni– RisultatiXIII giornata – 14.02.21Lazio ...

