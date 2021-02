Roma-Udinese 3-0 | giallorossi al terzo posto

GassmanGassmann : Roma -Udinese, si gioca ora alle 12.30, un sole che spacca le pietre, tutta l’illuminazione dello stadio accesa... - SkySport : ROMA-UDINESE 3-0 Risultato finale ? ? #Veretout (5’) ? rig. #Veretout (25’) ? #Pedro (90+3’) ? SERIE A – 22^ giorna… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Roma *1-0 Udinese *(Veretout 5‘) #SSFootball - franco_sala : RT @RaiNews: #RomaUdinese Doppietta di Veretout (un rigore) e tris di Pedro nel recupero: i giallorossi tornano a +1 sulla Juventus, caduta… - gasparripdl : RT @RaiNews: #RomaUdinese Doppietta di Veretout (un rigore) e tris di Pedro nel recupero: i giallorossi tornano a +1 sulla Juventus, caduta… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Udinese

Commenta per primo3 - 0 Pau Lopez 7: Un solo intervento, ma perfetto: l'uscita su Deulofeu lanciato già a raccogliere il pallone in rete. Mancini 7 : Ssa il destro delicatamente per cercare l'infilata di ...Commenta per primo3 - 0 Musso 5,5 : Dopo Silvestri sfila un altro pretendente all'Olimpico. Parte in affanno, senza colpe, vedendosi sbucare Veretout all'improvviso. Poi di gamba dice no proprio al ...La Roma cala il tris all'Udinese nel lunch match della 22esima giornata di Serie A. Giallorossi terzi grazie alle reti di Veretout e Pedro.ROMA (14 febbraio 2021) - La Roma riscatta il ko con la Juventus e si riprende il terzo posto approfittando della sconfitta dei bianconeri col Napoli. All'Olimpico, Udinese battuta 3-0 nel lunch match ...