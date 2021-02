Roma Udinese 2-0 LIVE: si riprende, al via il secondo tempo (Di domenica 14 febbraio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Roma e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Olimpico”, Roma e Udinese si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Roma Udinese 2-0 MOVIOLA 31? Gol annullato alla Roma – Bellissima azione dei giallorossi, conclusa con la rete di Pellegrini. Giacomelli però, dopo aver visionato al Var un intervento falloso di Mkhitaryan, ha annullato il gol. 25? GOL Roma – Veretout freddissimo dal dischetto, Musso spiazzato. 24? Calcio di rigore per la Roma – Musso aggancia Mkhitaryan, che lo aveva superato con un delizioso tocco sotto. 19? ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-0 MOVIOLA 31? Gol annullato alla– Bellissima azione dei giallorossi, conclusa con la rete di Pellegrini. Giacomelli però, dopo aver visionato al Var un intervento falloso di Mkhitaryan, ha annullato il gol. 25? GOL– Veretout freddissimo dal dischetto, Musso spiazzato. 24? Calcio di rigore per la– Musso aggancia Mkhitaryan, che lo aveva superato con un delizioso tocco sotto. 19? ...

