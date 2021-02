Ricciardi fa già tremare la pace nel governo, Toti e Salvini all’attacco: «Ci vuole un lockdown per lui… Draghi intervenga» (Di domenica 14 febbraio 2021) Chiusa la stagione della crisi, e con un nuovo esecutivo pronto a presentarsi davanti alle camere per ottenere la fiducia, la pandemia di Coronavirus torna al centro del dibattito. Dopo le parole di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, è il leader della Lega Matteo Salvini tra i primi a commentare la richiesta di un lockdown totale.« Non ho parole. Non se ne può più di ‘esperti’ che parlano ai giornali, seminando paure e insicurezze, fregandosene di tutto e tutti. Confidiamo che con Draghi la situazione torni alla normalità», dichiara il segretario della Lega ad Affaritaliani.it. February 14, 2021 Oltre a chiedere la chiusura degli impianti da sci, Ricciardi è tornato a chiedere una gestione diversa dalle pandemia sostenendo che la strategia di convivenza ... Leggi su open.online (Di domenica 14 febbraio 2021) Chiusa la stagione della crisi, e con un nuovo esecutivo pronto a presentarsi davanti alle camere per ottenere la fiducia, la pandemia di Coronavirus torna al centro del dibattito. Dopo le parole di Walter, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, è il leader della Lega Matteotra i primi a commentare la richiesta di untotale.« Non ho parole. Non se ne può più di ‘esperti’ che parlano ai giornali, seminando paure e insicurezze, fregandosene di tutto e tutti. Confidiamo che conla situazione torni alla normalità», dichiara il segretario della Lega ad Affaritaliani.it. February 14, 2021 Oltre a chiedere la chiusura degli impianti da sci,è tornato a chiedere una gestione diversa dalle pandemia sostenendo che la strategia di convivenza ...

