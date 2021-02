(Di domenica 14 febbraio 2021) Walter, consigliere del ministro della Salute Speranza, riconfermato nel governo Draghi,ilcon alcune uscite sulla pandemia da coronavirus. Afferma che il Cts è d’accordo nel rivedere la decisione di riaprire gli impianti delle stazioni sciistiche. E poi afferma che è “urgente cambiare subito la strategia di contrasto al virus SarsCov2: è necessario unin tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata”. In realtàaveva invocato ilgenerale anche a metà gennaio. Le reazioni. Salvini: basta con gli esperti che seminano paure Le reazioni non si sono fatte attendere. “Non ho parole – commenta Matteo Salvini – Non se ne può più di ...

SecolodItalia1 : Ricciardi crea il panico: ci vuole un lockdown totale, altro che sciare… Sgarbi: cacciatelo - GrandisBarbara : Dal coronavirus ho imparato che la popolarità o la voglia di essa crea mostri non se ne può più dei vari #Ricciardi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricciardi crea

Il Secolo d'Italia

Non andrebbero riaperti ' - ha detto - 'Non dimentichiamo - ha sottolineato- che la ...molto infastiditi da questo modo di comunicare che non segue le procedure istituzionali e nonle ......appunto i sei milioni di spettatori fissi per qualsiasi fiction Rai " dal Commissarioa ... Internetambienti sempre più ristretti che determinano la nascita di un'enorme quantità di ...Roma, 14 feb (Adnkronos) - 'Walter #Ricciardi, consulente del ministro della salute, propone un nuovo 'lockdown nazionale'. Ma non parlandone ...I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di domenica 14 febbraio. Il numero più basso di vittime del 2021, ma nel weekend i dati potrebbero essere incompleti ...