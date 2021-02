(Di domenica 14 febbraio 2021) Per il resto solo insufficienze nelle pagelle Gazzetta. Se non altro, però, è tornatoal centro della difesa: il danese ha sofferto la pressione alta della squadra di Italiano, come tutti i ...

Pioli si consola col ritorno di Kjaer. Ma Calhanoglu e Bennacer sono al 50%

La Gazzetta dello Sport

Stando alle parole di Stefanodopo la gara, da salvare nel k.o. in terra ligure non c'è nulla: "Non ha funzionato niente, né nelle mie scelte né nelle prestazioni dei giocatori". Il migliore ...L'attacco a Maresca gli costa la squalifica contro Benevento e Fiorentina.: "Partita decisa dall'espulsione di Zlatan, ma prova buona"«La corsa scudetto è aperta alle milanesi, alla Juve e a una quarta che non ho ancora individuato perché gli equilibri cambiano continuamente» ...