Lombardia, varianti Covid rovesciano le previsioni: è allarme (Di domenica 14 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Le varianti Covid stanno innescando nuovi contagi e, di conseguenza, stanno rimodulando le previsioni sui nuovi casi in vista delle prossime settimane. Basti pensare che il 6 febbraio, per quel che riguarda Milano, le ‘proiezioni’, mostravano che a fine mese si sarebbe scesi sotto i 200 contagi ogni 24 ore. ‘Proiezione’ che dopo una settimana, il 12 febbraio, è cambiata drasticamente. Se fino a sette giorni fa si pensava che la pandemia avrebbe continuato la fase di contrazione, ora si crede che si va verso una nuova fase di espansione. Se il trend dovesse essere quello delle ultime ore, a Milano, ci saranno circa 1.000 o 1.200 positivi al giorno a fine di febbraio. E non 200, come previsto una settimana fa. A fare il punto della situazione è Il Corriere della Sera che ha raggiunto Alberto Gerli, l’ingegnere che ... Leggi su improntaunika (Di domenica 14 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Lestanno innescando nuovi contagi e, di conseguenza, stanno rimodulando lesui nuovi casi in vista delle prossime settimane. Basti pensare che il 6 febbraio, per quel che riguarda Milano, le ‘proiezioni’, mostravano che a fine mese si sarebbe scesi sotto i 200 contagi ogni 24 ore. ‘Proiezione’ che dopo una settimana, il 12 febbraio, è cambiata drasticamente. Se fino a sette giorni fa si pensava che la pandemia avrebbe continuato la fase di contrazione, ora si crede che si va verso una nuova fase di espansione. Se il trend dovesse essere quello delle ultime ore, a Milano, ci saranno circa 1.000 o 1.200 positivi al giorno a fine di febbraio. E non 200, come previsto una settimana fa. A fare il punto della situazione è Il Corriere della Sera che ha raggiunto Alberto Gerli, l’ingegnere che ...

