Lockdown totale e immediato in tutta Italia E niente sci | qualcuno fermi il braccio destro di Speranza | si torna nell' incubo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 febbraio 2021) Bollettini e cifre danno conto di un quadro di progressivo miglioramento dell'epidemia da coronavirus in? Non per il consulente del ministro della Salute Roberto, Walter Ricciardi, che se ne esce con una richiesta di. Roba che lascia senza parole, una sorta di tentativo di ammazzare definitivamente il nostro paese. Secondo Ricciardi, "è urgente cambiare subito la strategia di contrasto al virus SarsCov2: è necessario unin, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata". Insomma, chiudere tutto. Ancora. E che glini facciano la fame a cadano in malore. Presa di posizione sconcertante ...