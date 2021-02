Liguria arancione, ma nella riviera ristoranti aperti e pienone di clienti francesi (Di domenica 14 febbraio 2021) Molti ristoranti della riviera ligure di Ponente, soprattutto a Ventimiglia, hanno tenuto aperto nel giorno di San Valentino nonostante l’intera Liguria sia stata collocata in ‘zona arancione’ col divieto di apertura per ristoranti e bar. I locali hanno fatto il pienone, soprattutto da parte dei clienti francesi che, non potendo celebrare la festa degli innamorati in Francia, hanno valicato la frontiera. Qualcuno si è spinto fino a Sanremo. A Ventimiglia il ristorante ‘Pasta e Basta’, del quartiere Marina San Giuseppe, ha cambiato l’insegna in “Adesso Basta”. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 14 febbraio 2021) Moltidellaligure di Ponente, soprattutto a Ventimiglia, hanno tenuto aperto nel giorno di San Valentino nonostante l’interasia stata collocata in ‘zona’ col divieto di apertura pere bar. I locali hanno fatto il, soprattutto da parte deiche, non potendo celebrare la festa degli innamorati in Francia, hanno valicato la frontiera. Qualcuno si è spinto fino a Sanremo. A Ventimiglia il ristorante ‘Pasta e Basta’, del quartiere Marina San Giuseppe, ha cambiato l’insegna in “Adesso Basta”.

