La Roma batte l’Udinese 3-0 e si prende il terzo posto in classifica (Di domenica 14 febbraio 2021) La Roma batte l’Udinese 3-0 nella 22esima giornata di Serie A. La squadra di Fonseca si porta così a 43 punti, scavalca la Juventus e si piazza al terzo posto in classifica. Accorcia anche sul Milan, che adesso dista solo 6 punti. l’Udinese di Gotti è costretta alla resa dopo quattro risultati utili consecutivi. Il match è stato sbloccato al 5? da Veretout di testa. Sempre suo il raddoppio, al 25?, su rigore dopo un contatto tra Mkhitaryan e Musso. Deulofeu ha per due volte l’occasione di riaprire la partita ma non riesce a farlo. Il punto definitivo lo mette Pedro, nel recupero. Conclusione da fuori su assist di Dzeko e l’Udinese è pratica archiviata. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 febbraio 2021) La3-0 nella 22esima giornata di Serie A. La squadra di Fonseca si porta così a 43 punti, scavalca la Juventus e si piazza alin. Accorcia anche sul Milan, che adesso dista solo 6 punti.di Gotti è costretta alla resa dopo quattro risultati utili consecutivi. Il match è stato sbloccato al 5? da Veretout di testa. Sempre suo il raddoppio, al 25?, su rigore dopo un contatto tra Mkhitaryan e Musso. Deulofeu ha per due volte l’occasione di riaprire la partita ma non riesce a farlo. Il punto definitivo lo mette Pedro, nel recupero. Conclusione da fuori su assist di Dzeko eè pratica archiviata. L'articolo ilNapolista.

SIMONEDAVID3 : @romatv Bellissima Roma ma Lea non si batte!!!!??? - napolista : La Roma batte l’Udinese 3-0 e si prende il terzo posto in classifica E’ Veretout che sblocca, al 5'. Sempre del fra… - Agenzia_Ansa : La Roma batte l'Udinese 3 nel match dell'ora di pranzo della 22/a giornata del campionato di serie A #RomaUdinese… - SfoglioSport : Calcio: Serie A, la Roma batte l'Udinese e vola [SFOGLIOSPORT]- La #Roma ha superato per 3-0 l'#Udinese portandosi… - MilanLiveIT : #SerieA - Tutto facile per la #Roma, che batte l'Udinese e si avvicina al #Milan -