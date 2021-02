Juventus, il problema del Gol (Di domenica 14 febbraio 2021) La partita di ieri sera ha evidenziato alcune problematiche che la Juventus si porta dietro dall’inizio della stagione. Nelle ultime gare Pirlo è riuscito a “registrare” la difesa bianconera che continua ad essere la meno battuta della Serie A. LEGGI ANCHE: Juventus, si complica la corsa Champions Se il reparto arretrato sembra non dare molte preoccupazioni, l’attacco continua a non convincere appieno. Oltre le occasioni sprecate, la Juventus fatica non poco ad arrivare in zona gol. Nonostante Ronaldo, Morata, Kulusevski e Chiesa, la squadra bianconera è il sesto attacco della Serie A. Juventus, Pirlo attende il rientro di Dybala Paulo Dybala, attaccante della JuventusIl rientro di Dybala potrebbe essere la soluzione giusta per risolvere il problema del gol in casa ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 14 febbraio 2021) La partita di ieri sera ha evidenziato alcunetiche che lasi porta dietro dall’inizio della stagione. Nelle ultime gare Pirlo è riuscito a “registrare” la difesa bianconera che continua ad essere la meno battuta della Serie A. LEGGI ANCHE:, si complica la corsa Champions Se il reparto arretrato sembra non dare molte preoccupazioni, l’attacco continua a non convincere appieno. Oltre le occasioni sprecate, lafatica non poco ad arrivare in zona gol. Nonostante Ronaldo, Morata, Kulusevski e Chiesa, la squadra bianconera è il sesto attacco della Serie A., Pirlo attende il rientro di Dybala Paulo Dybala, attaccante dellaIl rientro di Dybala potrebbe essere la soluzione giusta per risolvere ildel gol in casa ...

