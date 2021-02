(Di domenica 14 febbraio 2021) NAPOLI - Hai sbagliato quattro rigori in vita tua e trela stessa squadra. Questa. Aspetti da sette partite l'occasione giusta per segnare il centesimo gol. L'ultima cosa che allora un ...

sportli26181512 : Insigne e quella maledizione sfatata contro la Juve: Quattro rigori sbagliati in carriera, tre contro i bianconeri:… - GuidaArmando : @sscnapoli @SarnaDario @Lor_Insigne Voglio vedere con l’assenza di lozano visto che è l’unico che fa la differenza… - Tomas1374 : L'unica parata di #Szczesny di ieri è stata quella sull'azione del fallo di #Chiellini che ha provocato il rigorino… - FaustinoCane : @jo19N26 In questa azione ci sono due grandi giocate, quella di Insigne che mette De ligt a figur ‘e merd’, ma anch… - stefano_sanni79 : Vittoria importante ai fini morali,che dà una boccata d'ossigeno, dà sollievo ad insigne,che dà dopo la Supercoppa… -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne quella

... è di fare come pare a te, di testa tua,testa dura, prendere la palla, metterla sul ... Napoli,: "Emozionato per il centesimo gol. Sul rigore ero sereno"fa 100: auguri di figli e ......socialche si è abbattuta sul vicedirettore Varriale. Questo il suo tweet : Vittoria sofferta ma fondamentale per il Napoli che, pur con tante assenze, batte la Juventus. La decideche,...Il Corriere dello Sport, stesso voto, scrive che 'Le lacrime di Supercoppa diventano baci di San Valentino'. Dopo tre rigori sbagliati contro la Juventus, Lorenzo Insigne ieri ha avuto la personalità ...Il giornalista ha commentato la vittoria degli azzurri contro la Juventus: 'Abbiamo visto un Napoli che ci ha messo l'anima con Gattuso che ha fatto l'all-in'.