Impianti da sci dal 15 febbraio | stop dal Cts a Speranza | «Non ci sono le condizioni» Ora tocca al governo

(Di domenica 14 febbraio 2021) Alla luce delle «mutateepidemiologiche» dovute «alla diffusa circolazione delle varianti virali» del virus, «allo stato attuale non appaiono sussistenti leper ulteriori rilasci delle misure contenitive attuali, incluse quelle previste per il settore sciistico amatoriale». Così il Cts ha risposto alla richiesta del ministro della Salute Robertodi «rivalutare la sussistenza dei presupposti per la riapertura» dello sci. Gli esperti del Cts hanno però rimandato al «decisore politico la valutazione relativa all’adozione di eventuali misure più rigorose». Le Regioni pronte a riaprire La scorsa settimana le regioni gialle hanno avuto il via libera dal Cts e dalper la riapertura, a partire da domani, della stagione sciistica. Ma con l’aumento dei casi e dell’indice di Rt in ...

Lunedì 15 febbraio riaprono glida, ma potrebbe durare molto poco. Il Cts e il Governo hanno dato il via libera alla riapertura degli, anche se con rigide regole da dover rispettare e far rispettare. Purtroppo ..."In questo momento le attività che comportino assembramenti non sono compatibili con il contrasto alla pandemia da Covid - 19 in Italia ed glidarientrano in tali attività. Non ...In ogni caso, della proposta di lockdown totale "ne parlerò col ministro Speranza questa settimana", ha annunciato , perché tutte le attività che comportino assembramenti vanno vietate a partire dalla ...È "urgente cambiare subito la strategia di contrasto al virus SarsCov2: è necessario un lockdown totale in tutta Italia ...