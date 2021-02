Il "Bambino di Satana" è morto portando con sé i segreti di una vita nera (Di domenica 14 febbraio 2021) Nino Materi Stroncato da un malore. Assolto da accuse orribili, era stato risarcito con 100mila euro Nella vita disgraziata di Marco Dimitri, morto ieri a Bologna a 58 anni, di cose «satanica» ce ne sono state molte. Compreso un processo dove questa sorta di «Charles Manson italiano» (ma solo nell'inquietudine di una certa estetica a base di capelli arruffati e occhi spiritati) venne accusato di ogni sorta di nefandezza - compreso lo stupro di un Bambino di due anni durante un rito demoniaco - per poi essere assolto e, nel 2004, addirittura risarcito con 100 mila euro a causa dei 400 giorni di ingiusta detenzione tra il '96 e il '97. Un caso, quello dei presunti orrori della setta dei «Bambini di Satana», che sconvolse la coscienza del Paese per due volte e per ragioni opposte. Prima per la gravità dei ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 14 febbraio 2021) Nino Materi Stroncato da un malore. Assolto da accuse orribili, era stato risarcito con 100mila euro Nelladisgraziata di Marco Dimitri,ieri a Bologna a 58 anni, di cose «satanica» ce ne sono state molte. Compreso un processo dove questa sorta di «Charles Manson italiano» (ma solo nell'inquietudine di una certa estetica a base di capelli arruffati e occhi spiritati) venne accusato di ogni sorta di nefandezza - compreso lo stupro di undi due anni durante un rito demoniaco - per poi essere assolto e, nel 2004, addirittura risarcito con 100 mila euro a causa dei 400 giorni di ingiusta detenzione tra il '96 e il '97. Un caso, quello dei presunti orrori della setta dei «Bambini di», che sconvolse la coscienza del Paese per due volte e per ragioni opposte. Prima per la gravità dei ...

