Gubbio | croci con i nomi dei dirigenti | la condanna di Ghirelli

(Di domenica 14 febbraio 2021) Becera protesta da parte di alcuni tifosi del, i quali hanno appeso dellecon idei. Ladel presidenteNella giornata di ieri, alcuni tifosi delhanno fissato cinquesul ponte della variante della SS 218 Pian d’Assino in segno di protesta contro la dirigenza. Le, infatti, portavano idel presidente Notari, del direttore generale Pannacci, del team manager Ramacci, del responsabile del vivaio Mariotti e del team manager Francioni. Ilsi trova al 14esimo posto in classifica con 26 punti e quattro lunghezze di vantaggio sulla zona playout. Il gesto è statoto dal presidente della Lega Pro Francesco ...

CalcioWeb : Gesto bruttissimo dei tifosi del #Gubbio: 5 croci con i nomi dei dirigenti - MCalcioNews : Brutto episodio a Gubbio: cinque croci ai dirigenti. La Lega Pro condanna l'accaduto - CinqueNews : Lega Pro, Ghirelli sulle croci di Gubbio: «Gesto d’odio senza giustificazione» - Sport_Fair : Orrore a #Gubbio, spuntano 5 croci per i dirigenti - PerugiaViVa : RT @NewsTuttoC: Gubbio, croci con i nomi dei dirigenti. La condanna delle Lega Pro -

Becera protesta da parte di alcuni tifosi del, i quali hanno appeso dellecon i nomi dei dirigenti. La condanna del presidente ...... sul ponte della variante della SS 218 Pian d'Assino , ben cinquerecanti i nomi del ... Un gesto condannato dal, che ha provveduto successivamente a sporgere denuncia alle forze dell'...Il Gubbio vive una situazione di crisi profonda in Serie C: arrivano anche delle minacce di morte con cinque nomi della società nel mirino ...Condanna della Lega Pro per il rinvenimento di alcune croci a Gubbio contro i dirigenti del club. "Vergogna - dichiara Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro - è un gesto pieno di odio che rende il c ...