Governo: Conte da record su Fb, oltre 1mln di like al post di addio a P.Chigi (Di domenica 14 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 14 febbraio 2021) su Notizie.it.

fattoquotidiano : Governo, Giuseppe Conte lascia palazzo Chigi con la sua compagna. Il lungo applauso dei dipendenti dopo gli onori d… - fattoquotidiano : Governo, Conte passa la campanella a Draghi. Fatto fuori da una manovra di palazzo, esce tra gli applausi dei dipen… - fanpage : Giuseppe #Conte lascia Palazzo Chigi tra gli applausi dei dipendenti - cigurt88 : RT @fcoin: «L’ex premier è ancora gradito a due cittadini su tre, la stessa quota che guarda caso coincide con quanti non hanno letto un li… - AngelaG97423729 : RT @welikeduel: 'Renzi è riuscito a far cadere Conte, ma ha riportato al Governo Berlusconi e Salvini. Per una persona che ha guidato il pr… -