GF Vip, Rosalinda in lacrime: c’entra Andrea Zenga, cosa è successo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lo sfogo di Rosalinda Cannavò, che ieri sera al GF Vip è scoppiata in lacrime: l’attrice ha parlato di Andrea Zenga, cosa sta accadendo. Anche questa edizione del GF Vip ha avuto le sue storie amorose. Dopo l'”amicizia speciale” dei Gregorelli, la scintilla scoppiata tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi (origine di un vero e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lo sfogo diCannavò, che ieri sera al GF Vip è scoppiata in: l’attrice ha parlato dista accadendo. Anche questa edizione del GF Vip ha avuto le sue storie amorose. Dopo l'”amicizia speciale” dei Gregorelli, la scintilla scoppiata tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi (origine di un vero e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

berta95italy : OHHHHHHH chi si sta abbracciando? Zenga e Rosalinda Ma questo grande fratello vip è un continuo plot twist… - robertospek : @GrandeFratello Che serata di merda nella casa del GF VIP! Da una parte la 'coppia' Giulia/Pierpaolo, dall'altra D… - blogtivvu : Rosalinda Cannavò in finale al #GFVip: il fratello di Dayane Mello si espone (e non è da solo) #Rosmello #DMVip… - angeliquepoison : #GFVip Grande Fratello Vip, colpo di scena per #SanValentino tra #Rosalinda e #Zenga - Tzunicore : RT @ladymontecarlo_: VOTATE TOMMASO ANCHE QUI #tzvip #sovip #gregorelli E MI RACCOMANDO RICORDATE CHE 100 VOTI AL GIORNO SONO POCHISSIMI!… -