Domenica In, Asia Argento ricorda l’ex compagno: “Porto dentro questo dolore” (Di domenica 14 febbraio 2021) , le dichiarazioni nella puntata di oggi. Oggi, 14 febbraio 2021, è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Una puntata ricca di emozioni e di ospiti, che, come sempre, si sono raccontati durante l’intervista della padrona di casa, Maria Venier. E tra L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 14 febbraio 2021) , le dichiarazioni nella puntata di oggi. Oggi, 14 febbraio 2021, è andata in onda una nuova puntata diIn. Una puntata ricca di emozioni e di ospiti, che, come sempre, si sono raccontati durante l’intervista della padrona di casa, Maria Venier. E tra L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

ItaliaRai : Questa sera Barack Obama sarà ospite a Che Tempo Che Fa.???? #CTCF ?? Domenica 7 in Africa e America, lunedì 8 in Asi… - giap87625642 : RT @ItaliaRai: Stasera a Che Tempo Che Fa Mahmood con il suo nuovo singolo 'Inuyasha'???? #CTCF ?? Domenica 14 in Africa e America, lunedì 15… - cesarebrogi1 : RT @ItaliaRai: Stasera a Che Tempo Che Fa Mahmood con il suo nuovo singolo 'Inuyasha'???? #CTCF ?? Domenica 14 in Africa e America, lunedì 15… - damy85twit : RT @ItaliaRai: Stasera a Che Tempo Che Fa Mahmood con il suo nuovo singolo 'Inuyasha'???? #CTCF ?? Domenica 14 in Africa e America, lunedì 15… - infoitcultura : Asia Argento a ‘Domenica In’: per lei la sorpresa della figlia Anna Lou -