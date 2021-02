Diretta Inter - Lazio ore 20.45: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming (Di domenica 14 febbraio 2021) MILANO - "Sfide così ce le giochiamo a viso aperto. Voglio aggressività e determinazione come nelle sei vittorie di fila. La conferma nelle grandi d'Europa sarebbe il nostro scudetto". Ha parlato così ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 14 febbraio 2021) MILANO - "Sfide così ce le giochiamo a viso aperto. Voglio aggressività e determinazione come nelle sei vittorie di fila. La conferma nelle grandi d'Europa sarebbe il nostro scudetto". Ha parlato così ...

Inter : Si torna a San Siro per la sfida di Serie A contro la Lazio: in diretta la conferenza di Antonio Conte - Inter_Women : ?? | APPUNTAMENTO Domani la gara di ritorno di Coppa Italia TIMVISION ?? @ACF_Womens ?? immagini in diretta su… - Inter_Women : ? #FiorentinaInter LIVE! In diretta la gara di ritorno dei quarti di Coppa Italia: forza #InterWomen ????? - Lopinionista : Questa sera dalle 20.45 da non perdere il big match di #SerieA tra Inter e Lazio - CrapanzanoRobin : RT @calciomercatoit: ?? Segui con -