Covid, Ricciardi: «Chiederò lockdown totale, riapertura sci incompatibile con la situazione» (Di domenica 14 febbraio 2021) «La variante inglese è giunta in Europa proprio passando dagli impianti di risalita in Svizzera». È un monito preciso quello lanciato da Walter... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 14 febbraio 2021) «La variante inglese è giunta in Europa proprio passando dagli impianti di risalita in Svizzera». È un monito preciso quello lanciato da Walter...

MediasetTgcom24 : Ricciardi: 'Chiederò a Speranza un lockdown totale' #coronavirus - SkyTG24 : Covid, Ricciardi: 'Chiederò a Speranza un lockdown totale' - WRicciardi : Ricciardi: 'Covid-19, lockdown mirato e tracciamento per affrontare le varianti del virus' - Noovyis : (Covid e varianti, Ricciardi: “Necessario lockdown totale e immediato in tutta Italia. Sci? Non è il momento di ria… - Noovyis : (Covid e varianti, Ricciardi: “Necessario lockdown totale e immediato in tutta Italia. Sci? Non è il momento di ria… -