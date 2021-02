Così ho lasciato un ragazzo su Grindr perché non rispettava le regole anti-Covid (Di domenica 14 febbraio 2021) In amore tutto è concesso purché ci si possa fidare dei i comportamenti dell'altro in tempi di pandemia. Le orge, ad esempio, non rientrano tra quelli da manuale. Ma nella ricerca di garanzie nascono altre schizofrenie Leggi su it.mashable (Di domenica 14 febbraio 2021) In amore tutto è concesso purché ci si possa fidare dei i comportamenti dell'altro in tempi di pandemia. Le orge, ad esempio, non rientrano tra quelli da manuale. Ma nella ricerca di garanzie nascono altre schizofrenie

G1V5Y : @lloveisnotdying Hai ragione, dovrebbe essere così. Purtroppo però ai sentimenti non si comanda e tante volte ci of… - StefanoStefi282 : IN SALMO 22:1. INOLTRE QUELLE PAROLE RESERO CHIARO CHE GEOVA NON AVEVA MESSO ''UNA SIEPE'' INTORNO A SUO FIGLIO PER… - giorgiaa26 : @Noiconsalvini Sì e' così Morisi. Per il bene dell'Italia Draghi lo ha lasciato in un angolo il Bullo dei salami. G… - Mascherino2 : Sarà perché non tromba più visto che casalino ha lasciato l'ovile è così spregevole. - finotti_mauro : @BelpietroTweet A Maurì in realtà chi ci ha lasciato con le pezze al culo sono i ministri di Forza Italia, ricordi… -

Ultime Notizie dalla rete : Così lasciato Sci, la rabbia del territorio: "Danni economici e zero rispetto per cittadini e imprese"

Le notizie date così a ridosso non aiutano ad allentare la tensione, senza contare il danno ... Un comparto al limite del collasso che andrebbe supportato e non lasciato a tali incertezze. Dichiarazioni ...

Milan, voltare pagina e reagire: dopo lo Spezia arriva un tour de force

... Zlatan, lasciato da solo in mezzo ai centrali avversari sperando nella sua spizzata provvidenziali,... SPARTIACQUE Un ko così pesante non è certo l'antipasto migliore prima di sfidare la Stella Rossa, ...

Il giovane cassiere altoatesino non sapeva chi è Gustav Thöni Corriere della Sera Le notizie datea ridosso non aiutano ad allentare la tensione, senza contare il danno ... Un comparto al limite del collasso che andrebbe supportato e nona tali incertezze. Dichiarazioni ...... Zlatan,da solo in mezzo ai centrali avversari sperando nella sua spizzata provvidenziali,... SPARTIACQUE Un kopesante non è certo l'antipasto migliore prima di sfidare la Stella Rossa, ...