Anticorpi contro il Covid nel latte materno? Uno studio dice di sì (Di domenica 14 febbraio 2021) Uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Rochester Medical Center (URMC) – in collaborazione con diverse altre università – indica che le donne che allattano con Covid-19 non trasmettono il virus SARS-CoV-2 attraverso il loro latte, ma conferiscono Anticorpi trasmessi che sono in grado di neutralizzare il virus. Fondamentalmente, questo studio fornisce la prova che le madri positive al Covid-19 non dovrebbero essere separate dai loro neonati. All’inizio della pandemia, le principali organizzazioni sanitarie hanno spesso fornito consigli contraddittori sulla necessità di questa separazione. Si spera che questo rapporto offra ora nuova chiarezza sulla guida per le madri postnatali. “Vogliamo allontanare una madre dal suo bambino solo se necessario dal punto di vista ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 14 febbraio 2021) Unocondotto dai ricercatori dell’Università di Rochester Medical Center (URMC) – in collaborazione con diverse altre università – indica che le donne che allattano con-19 non trasmettono il virus SARS-CoV-2 attraverso il loro, ma conferisconotrasmessi che sono in grado di neutralizzare il virus. Fondamentalmente, questofornisce la prova che le madri positive al-19 non dovrebbero essere separate dai loro neonati. All’inizio della pandemia, le principali organizzazioni sanitarie hanno spesso fornito consigli contraddittori sulla necessità di questa separazione. Si spera che questo rapporto offra ora nuova chiarezza sulla guida per le madri postnatali. “Vogliamo allontanare una madre dal suo bambino solo se necessario dal punto di vista ...

