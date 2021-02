«All’Osservatorio di Parigi studio il futuro tra le stelle»

Leggi su ecodibergamo

(Di domenica 14 febbraio 2021) Filippo Oggioni a quasi 24 anni si sta laureando in Ingegneria aerospaziale all’Università di Delft Il tirocinio in uno dei più importanti centri astronomici. C’è un po’ di continua indagine degli spazi e dell’ignoto, in questo percorso di formazione proteso verso loe la sperimentazione. Un anno negli Stati Uniti quando neppure era maggiorenne, poi gli studi magistrali nei Paesi Bassi; ora un tirociniodi, uno dei più grandi centri astronomici del mondo dove Filippo scruta il nostro avvenire e un po’ anche il suo. Come dire: la testa sempre fra le nuvole, meglio ancora se un po’ più sopra.