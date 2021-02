Tempesta d’Amore | anticipazioni oggi 13 febbraio | Christoph fa una proposta a Karl

Leggi su solodonna

(Di sabato 13 febbraio 2021)della puntata di, sabato 13di: Cornelia ha un’idea vincente per trasformare hotel e l’idea piace a Robert che però si deve scontrare con la reticenza di André e Werner.propone adi far sparire le prove contro di lui se lo aiuterà a distruggere Arianea in onda su Rete 4, dal lunedì alla domenica alle 19.40. La Articolo completo: dal blog SoloDonna