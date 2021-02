Serie B, oggi continua la 23ª giornata. Il programma (Di domenica 14 febbraio 2021) La 23a giornata di Serie B continua in questa domenica di San Valentino. Tre le gare in programma dopo le sfide del sabato. Questo il programma completo: VENERDI’ 12 FEBBRAIO Monza- Pisa 0-2 SABATO 13 FEBBRAIO Salernitana-L.R. Vicenza 1-1 Cremonese-Lecce 1-2 Pescara-Venezia 0-2 Pordenone-Cittadella 0-1 Spal-Empoli 1-1 DOMENICA 14 FEBBRAIO Entella-Frosinone alle 15.00 Reggiana-Ascoli alle 17.00 Brescia-Chievo alle 21.00 LUNEDI’ 15 FEBBRAIO Cosenza-Reggina alle 21.00 Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 febbraio 2021) La 23adiin questa domenica di San Valentino. Tre le gare indopo le sfide del sabato. Questo ilcompleto: VENERDI’ 12 FEBBRAIO Monza- Pisa 0-2 SABATO 13 FEBBRAIO Salernitana-L.R. Vicenza 1-1 Cremonese-Lecce 1-2 Pescara-Venezia 0-2 Pordenone-Cittadella 0-1 Spal-Empoli 1-1 DOMENICA 14 FEBBRAIO Entella-Frosinone alle 15.00 Reggiana-Ascoli alle 17.00 Brescia-Chievo alle 21.00 LUNEDI’ 15 FEBBRAIO Cosenza-Reggina alle 21.00 Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

