Serie B 2020 2021 | il Lecce torna alla vittoria | Cremonese battuta 2-1

Leggi su sportface

(Di sabato 13 febbraio 2021)importante per ilche supera lanella ventitreesima giornata di. Passano in vantaggio i padroni di casa con Gaetano, ma vengono recuperati dall’autorete di Castagnetti e poi dal gol di Rodriguez. La formazione di Corini aggancia la Spal al settimo posto in classifica e si porta a quattro lunghezze dal Cittadella secondo, mentre larimane inchiodata a quota 23 punti al quindicesimo posto in classica a solo +2 dReggiana terzultima. LA CRONACA – Parte a mille all’ora lache si rende sa dubito pericolosa e passa in vantaggio dopo appena 7 minuti di gioco: Baez per Ciofani che di prima serve Gaetano, il numero 70 la stoppa e con il destro batte Gabriel per l’1-0 dei ...