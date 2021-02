Selvaggia Lucarelli contro Maria De Filippi: “La conduttrice Ponzio Pilato, scena diseducativa e sbagliata” (VIDEO) (Di sabato 13 febbraio 2021) Maria De Filippi e Uomini e Donne nelle bufera Quello che è accaduto qualche giorno fa a Uomini e Donne ha scomodato anche Selvaggia Lucarelli. La nota giornalista infatti, ha avuto modo di parlare della forte discussione avvenuta all’interno del dating show di Maria De Filippi. Quest’ultima e la trasmissione di Canale 5 è stata sommersa da una valanga di critiche per aver trasmesso una scena, a detta di tanti, indecente. Tutto è partito quando un cavaliere del Trono over, Giancarlo Cellucci, ha detto davanti al parterre di essere in possesso di alcuni filmati intimi dalla dama che stava corteggiando, Aurora Tropea. Tra i due la conoscenza si è interrotta perché lui non era presa come la donna e, tra un’accusa e l’altra, l’uomo avrebbe parlato di queste clip. Polemiche ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 13 febbraio 2021)Dee Uomini e Donne nelle bufera Quello che è accaduto qualche giorno fa a Uomini e Donne ha scomodato anche. La nota giornalista infatti, ha avuto modo di parlare della forte discussione avvenuta all’interno del dating show diDe. Quest’ultima e la trasmissione di Canale 5 è stata sommersa da una valanga di critiche per aver trasmesso una, a detta di tanti, indecente. Tutto è partito quando un cavaliere del Trono over, Giancarlo Cellucci, ha detto davanti al parterre di essere in possesso di alcuni filmati intimi dalla dama che stava corteggiando, Aurora Tropea. Tra i due la conoscenza si è interrotta perché lui non era presa come la donna e, tra un’accusa e l’altra, l’uomo avrebbe parlato di queste clip. Polemiche ...

stanzaselvaggia : Il Grande fratello e quei concorrenti che entrano nei reality per la stessa ragione per cui vengono espulsi. - DarioPanzac89 : RT @AvantiRenzi: Ennesimo attacco sessista di una donna verso un’altra donna. Come al solito, la donna in questione è Selvaggia Lucarelli d… - ceccomarisa : RT @AvantiRenzi: Ennesimo attacco sessista di una donna verso un’altra donna. Come al solito, la donna in questione è Selvaggia Lucarelli d… - PpPagliaro : RT @AvantiRenzi: Ennesimo attacco sessista di una donna verso un’altra donna. Come al solito, la donna in questione è Selvaggia Lucarelli d… - LetiziaGargiulo : RT @AvantiRenzi: Ennesimo attacco sessista di una donna verso un’altra donna. Come al solito, la donna in questione è Selvaggia Lucarelli d… -