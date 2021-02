“Perugia è la nuova Codogno, lockdown totale in Umbria per fermare le varianti” (Di sabato 13 febbraio 2021) In Umbria “vedo una situazione pericolosa, perché ogni giorno aumenta il carico sui servizi sanitari e ritrovarci oggi come Codogno un anno fa non è bello”. Così in un’intervista al Messaggero, l’epidemiologo Fabrizio Stracci, professore associato di Igiene generale e applicata dell’Università degli studi di Perugia, torna ad evocare il blocco totale per l’Umbria e almeno per le province limitrofe, “l’unico modo per evitare l’avanzata, trainata dalle varianti, quella inglese e brasiliana. “Mi chiamano mister lockdown, ma non è che abbia questa passione. Penso però sia più produttivo introdurre un periodo di blocco centrato per poi ritrovarsi più liberi dal virus e dalle sue conseguenze, che vivere limitazioni frammentate: l’obiettivo dev’essere eliminare il virus dai ... Leggi su tpi (Di sabato 13 febbraio 2021) In“vedo una situazione pericolosa, perché ogni giorno aumenta il carico sui servizi sanitari e ritrovarci oggi comeun anno fa non è bello”. Così in un’intervista al Messaggero, l’epidemiologo Fabrizio Stracci, professore associato di Igiene generale e applicata dell’Università degli studi di, torna ad evocare il bloccoper l’e almeno per le province limitrofe, “l’unico modo per evitare l’avanzata, trainata dalle, quella inglese e brasiliana. “Mi chiamano mister, ma non è che abbia questa passione. Penso però sia più produttivo introdurre un periodo di blocco centrato per poi ritrovarsi più liberi dal virus e dalle sue conseguenze, che vivere limitazioni frammentate: l’obiettivo dev’essere eliminare il virus dai ...

