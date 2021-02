Per un contagiato su 5 tampone positivo alla variante inglese. Allarme dell’Istituto superiore di Sanità. In 6 settimane può sostituire il virus (Di sabato 13 febbraio 2021) L’incubo delle varianti è diventato realtà. Sì, perché in Italia è arrivata prepotentemente la variante inglese. Registra il 17,8 per cento di incidenza, quasi un positivo su cinque. E’ quanto emerge dai risultati della flash survery dell’Istituto superiore della Sanità (Iss), Ministero della Salute e laboratori regionali. Nel nostro Paese, così come nel resto d’Europa (in Francia la prevalenza è del 20-25 per cento, in Germania sopra il 20 per cento), c’è una circolazione sostenuta della variante, che probabilmente è destinata a diventare quella prevalente nei prossimi mesi. La necessità di monitorarne attentamente la prevalenza deriva dalla sua maggiore trasmissibilità rispetto al virus originale. Da nord a sud è quindi partita la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 13 febbraio 2021) L’incubo delle varianti è diventato realtà. Sì, perché in Italia è arrivata prepotentemente la. Registra il 17,8 per cento di incidenza, quasi unsu cinque. E’ quanto emerge dai risultati della flash surverydella(Iss), Ministero della Salute e laboratori regionali. Nel nostro Paese, così come nel resto d’Europa (in Francia la prevalenza è del 20-25 per cento, in Germania sopra il 20 per cento), c’è una circolazione sostenuta della, che probabilmente è destinata a diventare quella prevalente nei prossimi mesi. La necessità di monitorarne attentamente la prevalenza deriva dsua maggiore trasmissibilità rispetto aloriginale. Da nord a sud è quindi partita la ...

