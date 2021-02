Nonna Rosina uccisa dal nipote 20enne, pm: “Madre e figlio lo avevano premeditato da giorni” (Di sabato 13 febbraio 2021) . Per la Procura di Macerata è stato il ventenne Enea Simonetti a soffocare la Nonna Rosina Carsetti ma ad architettare tutto sarebbe stata la Madre del giovane e figlia della vittima, Arianna Orazi. I due, finiti in carcere, sono accusati di concorso in omicidio volontario pluriaggravato dalla minorata difesa della vittima ma anche di premeditazione del delitto. È stato materialmente il nipote 20enne Enea Simonetti ad uccidere Rosina Carsetti, la 78enne ritrovata senza vita in casa sua a Montecassiano, in provincia di Macerata, la vigilia di Natale dello scorso anno. Ne sono convinti gli inquirenti della Procura marchigiana che questa mattina hanno richiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari l’arresto del ragazzo e della Madre Arianna Orazi. I due, ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 13 febbraio 2021) . Per la Procura di Macerata è stato il ventenne Enea Simonetti a soffocare laCarsetti ma ad architettare tutto sarebbe stata ladel giovane e figlia della vittima, Arianna Orazi. I due, finiti in carcere, sono accusati di concorso in omicidio volontario pluriaggravato dalla minorata difesa della vittima ma anche di premeditazione del delitto. È stato materialmente ilEnea Simonetti ad uccidereCarsetti, la 78enne ritrovata senza vita in casa sua a Montecassiano, in provincia di Macerata, la vigilia di Natale dello scorso anno. Ne sono convinti gli inquirenti della Procura marchigiana che questa mattina hanno richiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari l’arresto del ragazzo e dellaArianna Orazi. I due, ...

Corriere : «Tu ci costi 5 mila euro l’anno». Quei 5 minuti di orrore per uccidere nonna Rosina - magicaGrmente22 : Omicidio Rosina, Enea accusò la madre: 'C'è stato un incidente con la nonna, ma lei...' - ArmandoPalmegi1 : «Tu ci costi 5 mila euro l’anno». Quei 6 minuti di orrore per uccidere nonna Rosina - TuttoQuaNews : RT @Corriere: «Tu ci costi 5 mila euro l’anno». Quei 5 minuti di orrore per uccidere nonna Rosina - Profilo3Marco : RT @Corriere: «Tu ci costi 5 mila euro l’anno». Quei 5 minuti di orrore per uccidere nonna Rosina -