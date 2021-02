Napoli-Juventus, le pagelle del match: prova sontuosa di Rrahmani (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Gli azzurri hanno superato la Juventus per 1-0 dopo un match molto equilibrato. Queste le pagelle del match. Meret 7 – Torna titolare dopo le ultime gare in panchina. Tre grandi parate che mantengono il risultato sull’1-0 per il Napoli. Di Lorenzo 6 – Riesce a contenere molto bene le offensive di Chiesa ed Alex Sandro. Maksimovic 7 – Questa volta fa davvero una gran partita. Non ha un compito facile, quello di marcare Morata, eppure se la cava molto bene. Fa valere la sua fisicità. Rrhamani 7 – La miglior prova da quando è in maglia azzurra. Mostra grande senso tattico e salva 2 volte su Cristiano Ronaldo. Mario Rui 7 – prova di carattere quella del terzino portoghese. Si sgancia, chiude bene e si permette il lusso ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Gli azzurri hanno superato laper 1-0 dopo unmolto equilibrato. Queste ledel. Meret 7 – Torna titolare dopo le ultime gare in panchina. Tre grandi parate che mantengono il risultato sull’1-0 per il. Di Lorenzo 6 – Riesce a contenere molto bene le offensive di Chiesa ed Alex Sandro. Maksimovic 7 – Questa volta fa davvero una gran partita. Non ha un compito facile, quello di marcare Morata, eppure se la cava molto bene. Fa valere la sua fisicità. Rrhamani 7 – La migliorda quando è in maglia azzurra. Mostra grande senso tattico e salva 2 volte su Cristiano Ronaldo. Mario Rui 7 –di carattere quella del terzino portoghese. Si sgancia, chiude bene e si permette il lusso ...

