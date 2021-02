TV7Benevento : **Matematici: è morto Isadore Singer, il gigante del Teorema dell'Indice** (2)... - NunziaiznuN : Archimede, nato e morto a Siracusa, è considerato come uno dei più grandi scienziati e matematici della storia. -

Ultime Notizie dalla rete : **Matematici morto

SassariNotizie.com

...seppure ancora vivo, il che non si è mai dato nella storia". Nella crisi ontologica che ci ottenebra, prefigurata con decenni d'anticipo da individui solitari " artisti, filosofi," ...Esprit géométrique e furor mathematicus, Leonardo Sinisgalli,quarant'anni fa, il 31 gennaio, ... un registro di idee letterarie e fulgoriche fu pubblicato per la prima volta nel 1968 ...E’ morto questa notte a Roma il senatore Francesco Smurra, professore di matematica e fisica e per molti anni dirigente di primo piano della Democrazia Cristiana. Aveva 93 anni ed è deceduto nella sua ...Mercoledì 29 agosto si terrà la proiezione del film "Morte di un matematico napoletano" (1992) di Mario Martone e interpretato da Toni Servillo, alle 21.15, in Piazza della Madonna della Neve (Le Mura ...