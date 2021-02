Maria Teresa Ruta eliminata dal GF Vip. La figlia e il web esplodono (Di sabato 13 febbraio 2021) È finita in nomination in pratica per tutte le puntate del Grande Fratello Vip. L'ex giornalista sportiva Maria Teresa Ruta ha iniziato il percorso la figlia Guenda (nata dal matrimonio con Amedeo Goria, pure lui giornalista di RaiSport) nel programma di Canale5. I loro cammini si erano poi separati all'interno del programma e lei è stata eliminata ieri, ad un passo dalla finale. Per il suo entusiasmo sfrenato, le giornate fatte di balletti esagerati, risate altrettanto fragorose e qualche storia di gossip del suo passato raccontate da lei stessa, è finita nel mirino dei critici. Ma si è impegnata tanto nell'essere sempre presente e al centro della vita della casa più spiata d'Italia. Era riconosciuta da tanti concorrenti come un punto di riferimento.A mandarla in nomination, quando era vicino al ... Leggi su golssip (Di sabato 13 febbraio 2021) È finita in nomination in pratica per tutte le puntate del Grande Fratello Vip. L'ex giornalista sportivaha iniziato il percorso laGuenda (nata dal matrimonio con Amedeo Goria, pure lui giornalista di RaiSport) nel programma di Canale5. I loro cammini si erano poi separati all'interno del programma e lei è stataieri, ad un passo dalla finale. Per il suo entusiasmo sfrenato, le giornate fatte di balletti esagerati, risate altrettanto fragorose e qualche storia di gossip del suo passato raccontate da lei stessa, è finita nel mirino dei critici. Ma si è impegnata tanto nell'essere sempre presente e al centro della vita della casa più spiata d'Italia. Era riconosciuta da tanti concorrenti come un punto di riferimento.A mandarla in nomination, quando era vicino al ...

