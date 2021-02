M5s | Morra “O torna ai suoi valori o scomparirà”

(Di sabato 13 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Movimento è nato con certie devere a essere una forza politica a difesa di quei. Mi sono innamorato del Movimento perchè oltre a farmi sognare era nato per difendere i deboli. Se tornerà a essere questo, e io mi batterò perchè avvenga, bene, altrimenti significa che anche questa esperienza politica sfiorirà avendo delusi tantissimi e”. Così Nicola, senatore M5S e presidente della Commissione Antimafia, in un video postato su Facebook. “Facciamo sì che, costruendo una squadra, si possa evitare l’ulteriore deriva del Movimento. Pensiamo con la nostra testa, non inseguiamo falsi miti. Questo è il Movimento, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, capace di ‘o Conte o mortè, poi dopo ‘mai Draghì e poi dopo ‘governo Draghì”, aggiunge.“Il ...

... e da altri esponenti di punta come Barbara Lezzi e Nicola- vengono sospinte ai margini, in nome di un trasformismo disinvolto che ormai è entrato a far parte della natura stessa del. Ma ...Il Movimento è nato con certi valori e deve tornare a essere una forza politica a difesa di quei valori", dice Nicola, senatoree presidente della Commissione Antimafia, in un video postato ...Così Nicola Morra, senatore M5S e presidente della Commissione Antimafia, in un video postato su Facebook. “Facciamo sì che, costruendo una squadra, si possa evitare l’ulteriore deriva del Movimento.Il giuramento del governo Draghi non placa le polemiche nell ’ala dura del Movimento 5 stelle . C'è chi chiede la ripetizione del voto sulla piattaforma ...