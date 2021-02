Lutto in casa Sassuolo: morta la mamma dell’ad Carnevali (Di sabato 13 febbraio 2021) Lutto in casa Sassuolo: è scomparsa la mamma dell’amministratore delegato Giovanni Carnevali. Il cordoglio della società Lutto in casa Sassuolo: è scomparsa la mamma di Giovanni Carnevali. Il cordoglio della società. «Lutto in casa neroverde per la scomparsa della signora Imelda Fratus Carnevali, madre dell’Amministratore Delegato, Giovanni Carnevali. La famiglia Squinzi, il Consiglio di Amministrazione con il presidente Carlo Rossi, i dirigenti, le squadre, gli staff tecnici, i dipendenti e i collaboratori del Sassuolo Calcio partecipano al dolore della famiglia Carnevali ed esprimono il loro più sentito ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021)in: è scomparsa ladell’amministratore delegato Giovanni. Il cordoglio della societàin: è scomparsa ladi Giovanni. Il cordoglio della società. «inneroverde per la scomparsa della signora Imelda Fratus, madre dell’Amministratore Delegato, Giovanni. La famiglia Squinzi, il Consiglio di Amministrazione con il presidente Carlo Rossi, i dirigenti, le squadre, gli staff tecnici, i dipendenti e i collaboratori delCalcio partecipano al dolore della famigliaed esprimono il loro più sentito ...

bizcommunityit : Lutto in casa Sassuolo: scomparsa la madre dell'Amministratore Delegato Giovanni Carnevali #CEO - Fabyo_68 : @keshi03686033 Tu sei Tu e lei e' Lei e nessuno puo' permettersi di giudicare Dayane su come reagisce al lutto ed e… - FrancescaPiaz15 : Non dico il Natale con la figlia, ma che dopo un lutto del genere preferisca stare rinchiusa con dei semisconosciut… - jullss___ : RT @annullataa: Dayane: amici come voi mai. Indovinate chi è rimasto in programma televisivo durante un lutto perché fuori da quella casa… - Simonet83853671 : RT @annullataa: Dayane: amici come voi mai. Indovinate chi è rimasto in programma televisivo durante un lutto perché fuori da quella casa… -