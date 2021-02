LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa in DIRETTA: Dominik Paris si mette in vetta! Innerhofer non forza (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.32 Il francese Nils Allegre spinge fino al traguardo e si mette in settima posizione a 89 centesimi da Paris. 13.30 Il tedesco Romed Baumann è 11° a 1.34. 13.29 Lo statunitense Travis Ganong fa segnare il settimo tempo a 94 centesimi da Paris. 13.28 Lo svizzero Beat Feuz, uno dei grandi favoriti per la gara di domani, arriva a metà tracciato con 35 centesimi di distacco, quindi cambia marcia, fa segnare il miglior tempo, ma nel finale si accontenta del terzo tempo a 36 centesimi con un palese rallentamento. 13.26 Lo svizzero Marco Odermatt fa segnare l’11° tempo a 1.75. 13.24 Dominik Paris vola nei primi intermedi con 18 e poi 21 centesimi di vantaggio. Arriva a metà tracciato con 29 centesimi di margine, quindi gestisce ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.32 Il francese Nils Allegre spinge fino al traguardo e siin settima posizione a 89 centesimi da. 13.30 Il tedesco Romed Baumann è 11° a 1.34. 13.29 Lo statunitense Travis Ganong fa segnare il settimo tempo a 94 centesimi da. 13.28 Lo svizzero Beat Feuz, uno dei grandi favoriti per la gara di domani, arriva a metà tracciato con 35 centesimi di distacco, quindi cambia marcia, fa segnare il miglior tempo, ma nel finale si accontenta del terzo tempo a 36 centesimi con un palese rallentamento. 13.26 Lo svizzero Marco Odermatt fa segnare l’11° tempo a 1.75. 13.24vola nei primi intermedi con 18 e poi 21 centesimi di vantaggio. Arriva a metà tracciato con 29 centesimi di margine, quindi gestisce ...

