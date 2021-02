LIVE Sci alpino, Mondiali Discesa donne in DIRETTA: azzurre per la sorpresa, occhio a Pirovano e Delago (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della Discesa Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera femminile dei Mondiali 2021 di sci alpino a Cortina. L’Olimpia delle Tofane è pronta a riaprire i battenti per la seconda gara per le donne che assegna le medaglia in questa rassegna iridata. Grande favorita la svizzera Lara Gut-Behrami, che sogna la doppietta dopo la vittoria in superG di giovedì. Le austriache, però, fanno paura, come hanno dimostrato le due prove di ieri con Tamara Tippler e Mirjam Puchner velocissime sia al mattino sia al pomeriggio. Fari puntati anche sull’americana Breezy Johnson e soprattutto sulla svizzera Corinne Suter. All’Italia manca ovviamente Sofia Goggia, che era la ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione dellaBuongiorno e benvenuti alladellalibera femminile dei2021 di scia Cortina. L’Olimpia delle Tofane è pronta a riaprire i battenti per la seconda gara per leche assegna le medaglia in questa rassegna iridata. Grande favorita la svizzera Lara Gut-Behrami, che sogna la doppietta dopo la vittoria in superG di giovedì. Le austriache, però, fanno paura, come hanno dimostrato le due prove di ieri con Tamara Tippler e Mirjam Puchner velocissime sia al mattino sia al pomeriggio. Fari puntati anche sull’americana Breezy Johnson e soprattutto sulla svizzera Corinne Suter. All’Italia manca ovviamente Sofia Goggia, che era la ...

