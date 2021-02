LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa avanti di 19? a metà della seconda regata (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.32 Ineos stramba e questa volta, finalmente, Luna Rossa va in marcatura. Questo è il match race! 260 metri di vantaggio. 5.31 E’ una rigata molto equilibrata, da vivere sino in fondo con il fiato sospeso. 5.30 Ineos si è portata a soli 70 metri di ritardo, ma ora Luna Rossa torna a guadagnare. Siamo nel terzo lato di bolina. 5.29 18? di ritardo per Ineos, i britannici hanno recuperato un secondo. Attenzione… 5.29 Luna Rossa conclude anche il secondo lato di poppa. Vediamo quale sarà il suo vantaggio. 5.28 330 metri di vantaggio per Luna Rossa in questa fase, ma Ineos sta recuperando a vista d’occhio. 5.27 Secondo lato di poppa quasi decisivo. Serve concentrazione ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.32 Ineos stramba e questa volta, finalmente,va in marcatura. Questo è il match race! 260 metri di vantaggio. 5.31 E’ una rigata molto equilibrata, da vivere sino in fondo con il fiato sospeso. 5.30 Ineos si è portata a soli 70 metri di ritardo, ma oratorna a guadagnare. Siamo nel terzo lato di bolina. 5.29 18? di ritardo per Ineos, i britannici hanno recuperato un secondo. Attenzione… 5.29conclude anche il secondo lato di poppa. Vediamo quale sarà il suo vantaggio. 5.28 330 metri di vantaggio perin questa fase, ma Ineos sta recuperando a vista d’occhio. 5.27 Secondo lato di poppa quasi decisivo. Serve concentrazione ...

