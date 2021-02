La lettera sui social con cui Giuseppe Conte saluta il Paese (Di sabato 13 febbraio 2021) Sulla biografia del suo profilo Facebook ora c’è scritto “Giurista e Avvocato. Professore ordinario di diritto privato. Papà di Niccolò”, non più “Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana”. Perché – come ha scritto lui – ora è tornato a essere un normale cittadino, dopo quasi mille giorni da presidente del Consiglio. E dopo il lungo applauso incassato oggi all’uscita da Palazzo Chigi, il premier Conte è proprio ai social che affida il suo saluto, che sa un po’ di addio e un po’ di arrivederci. Un lungo post, che è già diventato virale: Ho lavorato nel “Palazzo”, occupando la “poltrona” più importante. Ma tra i corridoi e gli uffici di Palazzo Chigi, anche alla fine delle giornate più dure e dopo le scelte più gravose, ho sempre avvertito l’orgoglio, l’onore e la responsabilità di rappresentare l’Italia. Sono grato a Voi ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Sulla biografia del suo profilo Facebook ora c’è scritto “Giurista e Avvocato. Professore ordinario di diritto privato. Papà di Niccolò”, non più “Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana”. Perché – come ha scritto lui – ora è tornato a essere un normale cittadino, dopo quasi mille giorni da presidente del Consiglio. E dopo il lungo applauso incassato oggi all’uscita da Palazzo Chigi, il premierè proprio aiche affida il suo saluto, che sa un po’ di addio e un po’ di arrivederci. Un lungo post, che è già diventato virale: Ho lavorato nel “Palazzo”, occupando la “poltrona” più importante. Ma tra i corridoi e gli uffici di Palazzo Chigi, anche alla fine delle giornate più dure e dopo le scelte più gravose, ho sempre avvertito l’orgoglio, l’onore e la responsabilità di rappresentare l’Italia. Sono grato a Voi ...

ilfoglio_it : L'ultima dei grillini, in subbuglio per la squadra del governo Draghi. Una lettera e una petizione per chiedere a C… - clikservernet : La lettera sui social con cui Giuseppe Conte saluta il Paese - Noovyis : (La lettera sui social con cui Giuseppe Conte saluta il Paese) Playhitmusic - - MPenikas : @gio_c75 @dariochierchia @NapolitanoIda @piccolojason @is_amazon @ApriGli_Occhi @IlConteIT @ferrandomau @m_spagna… - QuintilioC : RT @fiordisale: per smentire calunnie e denigrazioni di Renzi giusto ieri é arrivata la lettera Ue a Gualtieri: “Bene l’impostazione genera… -