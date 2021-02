Juventus | Folha Porto B | «C’è un solo errore da non fare contro bianconeri»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 13 febbraio 2021) Antonio, allenatore delB, ha rilasciato un’intervista in vista del match di Champions League della prima squadra con la Juve Antonio, allenatore della squadra B del, è stato intervistato da Tuttosport, parlando così in vista del doppio confronto in Champions League deighesela. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24JUVE – «Una gara molto equilibrata fra due squadre forti e con molta qualità nelle formazioni. Il confronto economico è improponibile perché troppo sbilanciato dalla parte della, ma in termini tecnici e tattici abbiamo dimostrato di poter stare fra le prime sedici della Champions League. Questo grazie anche a un’ottima organizzazione di ...