Inter, Conte: «Vidal non è a disposizione, deve recuperare la condizione» (Di sabato 13 febbraio 2021) Arturo Vidal non sarà in campo per Inter-Lazio e forse anche nei prossimi impegni dei nerazzurri. Lo ha confermato Antonio Conte Parlando in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Lazio, Antonio Conte ha annunciato che Arturo Vidal non sarà a disposizione per infortunio. Le sue parole. Vidal – «Vidal non è a disposizione, continua ad avere problemi e non so se lo sarà per la prossima. Arturo deve cercare di recuperare la miglior condizioni perché si sta portando dietro diversi acciacchi. E’ giusto che superi questo periodo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Arturonon sarà in campo per-Lazio e forse anche nei prossimi impegni dei nerazzurri. Lo ha confermato AntonioParlando in conferenza stampa alla vigilia di-Lazio, Antonioha annunciato che Arturonon sarà aper infortunio. Le sue parole.– «non è a, continua ad avere problemi e non so se lo sarà per la prossima. Arturocercare dila miglior condizioni perché si sta portando dietro diversi acciacchi. E’ giusto che superi questo periodo». Leggi su Calcionews24.com

Paolo_Bargiggia : Ma Conte che in conferenza stampa prima di @Inter @OfficialSSLazio dice: 'Inter migliorata sotto la mia gestione ri… - Striscia : Questa sera a #Striscia, ANTONIO CONTE RIFIUTA IL TAPIRO D'ORO Dopo l’eliminazione in Coppa Italia con la… - pisto_gol : ?? Oltre agli insulti-reiterati-dalla Tribuna che hanno scatenato la reazione di Conte, dietro alla rissa dello Stad… - JuventusJay : Tradotto: 'chiedo scusa ma ha iniziato prima lui'. Manco un bambino dell'asilo ?? Poteva allenare ovunque ed invece.… - fpedrotti_it : RT @Paolo_Bargiggia: Ma Conte che in conferenza stampa prima di @Inter @OfficialSSLazio dice: 'Inter migliorata sotto la mia gestione riacq… -