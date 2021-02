Inter | Bastoni da blindare | la strategia

(Di sabato 13 febbraio 2021) L’vuoleAlessandroe sta pensando al rinnovo di contratto Non sono Lautaro Martinez, in casasi pensa anche al rinnovo di Alessandro. Il difensore è diventato un punto fermo della squadra di Antonio Conte ed è visto come il centrale del futuro dalla società. E così i nerazzurri starebbero pensando di blindarlo con un nuovo contratto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli attuale 1,5 milioni di stipendi potrebbe essere aumentati a 2,5 milioni più l’inserimento di svariati bonus. La durata potrebbe invece essere allungata di un anno: dal 2023 al 2024. Tra le parti c’è fiducia e anche qui, per ufficializzare il tutto, si aspetteranno tempi societari migliori. Leggi su Calcionews24.com

Inter : ? | FUTURO Il futuro è luminoso: Alessandro Bastoni fa parte del @EASPORTSFIFA #FUTureStars team! ?? - FBiasin : #FiorentinaInter, tutti decisamente 'sul pezzo' (super #Brozovic). Tra i migliori (oggi e quasi sempre):… - FBiasin : #Inter (3-5-2) #Handanovic #Skriniar #DeVrij #Bastoni #Hakimi #Barella #Brozovic #Eriksen #Darmian #Lautaro… - JTriplete : @Gazzetta_it L'#Inter ha 5 TopPlayer molto giovani #Bastoni #Skriniar #Hakimi #Barella #Lautaro 2 di media età… - OdeonZ__ : Lautaro rinnova, Bastoni quasi e capitan Barella da tenere stretto. Inter, il domani è già qui… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Bastoni

Calciomercato.com

L'vuole blindare Alessandroe sta pensando al rinnovo di contratto Non sono Lautaro Martinez, in casasi pensa anche al rinnovo di Alessandro. Il difensore è diventato un ...I rossoneri vogliono i tre punti per allungare momentaneamente sull', impegnata domani al ...; Maggiore, M. Ricci, Leo Sena; Verde, Agudelo, Gyasi. ALL.: Italiano. A DISP.: Zoet, ...L’Inter vuole blindare Alessandro Bastoni e sta pensando al rinnovo di contratto Non sono Lautaro Martinez, in casa Inter si pensa anche al rinnovo di Alessandro Bastoni. Il difensore è diventato un p ...L'Inter ha un futuro e non c'è niente che conti di più. Nel pieno della tempesta perfetta, tra la crisi del Covid e la tenaglia di Pechino, il club nerazzurro, ...