Il Napolista è in lutto per Sergio Gallo (Di sabato 13 febbraio 2021) Sergio Gallo se n’è andato. Aveva 81 anni. Una vita per la famiglia, il giornalismo, la militanza politica a sinistra. Lascia la moglie Anna Sofia con cui ha diviso oltre sessant’anni. A L’Unità entrò da fattorino. Nei suoi racconti c’era Renato Caccioppoli che ubriaco arrivava sul tardi in redazione. È anche citato ne libro di Ermanno Rea “Mistero Napoletano”. Poi, divenne giornalista. Sostituito, nel ruolo di fattorino da Mario Riccio. A L’Unità, a quei tempi, sono legati i suoi ricordi più belli. L’Angiporto Galleria. Lo stanzone di via Cervantes. Quello stanzone che per noi bambini degli anni Settanta era una sorta di Edenlandia. Il pallone, il basket, la possibilità di disegnare, questi adulti che parlavano, litigavano, ridevano, fumavano. La macchina per scrivere di Federico Geremicca che aveva il posacenere sul tamburo. Papà ricordava sempre con ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 febbraio 2021)se n’è andato. Aveva 81 anni. Una vita per la famiglia, il giornalismo, la militanza politica a sinistra. Lascia la moglie Anna Sofia con cui ha diviso oltre sessant’anni. A L’Unità entrò da fattorino. Nei suoi racconti c’era Renato Caccioppoli che ubriaco arrivava sul tardi in redazione. È anche citato ne libro di Ermanno Rea “Mistero Napoletano”. Poi, divenne giornalista. Sostituito, nel ruolo di fattorino da Mario Riccio. A L’Unità, a quei tempi, sono legati i suoi ricordi più belli. L’Angiporto Galleria. Lo stanzone di via Cervantes. Quello stanzone che per noi bambini degli anni Settanta era una sorta di Edenlandia. Il pallone, il basket, la possibilità di disegnare, questi adulti che parlavano, litigavano, ridevano, fumavano. La macchina per scrivere di Federico Geremicca che aveva il posacenere sul tamburo. Papà ricordava sempre con ...

