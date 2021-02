Governo Draghi, Meloni verso il no alla fiducia: «C’è mezza squadra di Conte, esecutivo di compromesso. Fdi opposizione libera» – Il video (Di sabato 13 febbraio 2021) «Aspettative infrante, Governo di compromesso». Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni riassume l’elenco dei ministri e delle ministre presentato dal neo presidente del Consiglio Mario Draghi, facendo presagire lo scenario di un possibile voto contrario alle Camere. La decisione sul blocco del Governo Draghi piuttosto che sull’astensione verrà presa in maniera ufficiale all’inizio di settimana prossima, durante la riunione che la Direzione del partito farà poco prima del voto di fiducia. «Le promesse di un Governo dei “migliori” in risposta all’appello del capo dello Stato, per far fronte alla drammatica situazione dell’Italia, si infrangono nella fotografia di un esecutivo di ... Leggi su open.online (Di sabato 13 febbraio 2021) «Aspettative infrante,di». Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgiariassume l’elenco dei ministri e delle ministre presentato dal neo presidente del Consiglio Mario, facendo presagire lo scenario di un possibile voto contrario alle Camere. La decisione sul blocco delpiuttosto che sull’astensione verrà presa in maniera ufficiale all’inizio di settimana prossima, durante la riunione che la Direzione del partito farà poco prima del voto di. «Le promesse di undei “migliori” in risposta all’appello del capo dello Stato, per far frontedrammatica situazione dell’Italia, si infrangono nella fotografia di undi ...

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - Jasmine19711 : RT @SkyTG24: Il giuramento del governo #Draghi - Informazioneli5 : RT @ilmessaggeroit: #governo Draghi, DIRETTA: alle 12 il giuramento al Quirinale con i 23 ministri -