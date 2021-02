‘Gf Vip 5’ | caos nella notte | liti infuocate | Tommaso Zorzi prova a uscire dalla Casa ma la porta è bloccata | ecco cosa è successo

Leggi su isaechia

(Di sabato 13 febbraio 2021) Dopo l’uscita clamorosa di Maria Teresa Ruta, durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip, un uragano di emozioni sembra essersi scagliato all’interno delle mura di Cinecittà., che aveva nominato proprio Maria Teresa durante la puntata di lunedì 8 febbraio, suscitando lo stupore di tutti, è stato inquadrato dai compagni come primo responsabile dell’eliminazione di quest’ultima. In particolare dai vipponi più vicini alla Ruta, negli ultimi giorni in cui l’amicizia cone Stefania sembrava essere arrivata ad un punto di non ritorno: Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. Tutto è iniziato tra una chiacchiera in giardino e l’altra. Giulia esi sono alterati reciprocamente parlando delle clip viste in puntata e in particolare delle nomination, tirando proprio in ballo l’argomento ...