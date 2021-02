Genoa, Ballardini: «Partita equilibrata, Rovella è straordinario» (Di sabato 13 febbraio 2021) Il commento di Davide Ballardini dopo il pareggio del Genoa sul campo del Torino. Le sue parole a Sky Sport Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di Sky Sport opo il pareggio per 0-0 contro il Torino. Queste le sue parole. CORAGGIO – «Il Genoa prova sempre a fare la Partita poi ci sono delle difficoltà. Il Torino ha giocatori di qualità ma noi proviamo a giocare e creare occasioni. Oggi siamo stati bravi, abbiamo avuto 3-4 palle gol chiare e sappiamo anche soffrire. Partita molto equilibrata. Con grande attenzione e umiltà gli abbiamo dato fastidio». AMBIZIONI – «Io credo che l’ambizione sia quella di giocare una buona Partita sabato prossima. Tutte le partite sono molto impegnative». Rovella – ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Il commento di Davidedopo il pareggio delsul campo del Torino. Le sue parole a Sky Sport Il tecnico delDavideha parlato ai microfoni di Sky Sport opo il pareggio per 0-0 contro il Torino. Queste le sue parole. CORAGGIO – «Ilprova sempre a fare lapoi ci sono delle difficoltà. Il Torino ha giocatori di qualità ma noi proviamo a giocare e creare occasioni. Oggi siamo stati bravi, abbiamo avuto 3-4 palle gol chiare e sappiamo anche soffrire.molto. Con grande attenzione e umiltà gli abbiamo dato fastidio». AMBIZIONI – «Io credo che l’ambizione sia quella di giocare una buonasabato prossima. Tutte le partite sono molto impegnative».– ...

OptaPaolo : 17 - Da quando Davide #Ballardini è tornato al Genoa (21 dicembre 2020) solo la Juventus (18) ha ottenuto più punti… - erreelleci : Ballardini: 'Oggi Rovella ha fatto una grandissima partita'. E' stato forse il peggiore del Genoa, ha sbagliato co… - GIUSPEDU : RT @pisto_gol: Tor-Gen 0:0 Poche emozioni poche occasioni: il Genoa ne ha 3: Sirigu sventa di piede su Czyborra, Zappacosta prende il palo,… - Paolo18030138 : RT @RobertoRenga: Genoa un po' meglio del Toro, ma non quanto basta per vincere. Bravo l'arbitro e lo scrivo per Cairo. Vedo Belotti e soff… - TuttoMercatoWeb : Rovella, sei mesi al Genoa e poi la Juve. Ballardini: 'Un bene averlo ora e per chi lo allenerà' -