Facebook a lavoro su uno smartwatch per spodestare Apple Watch

Facebook vuole espandersi anche in campo hardware, provando a lanciare entro il 2022 un proprio smartWatch, che andrà a scontrarsi direttamente con Apple Watch, re incontrastato del segmento. Stando a quanto riportato da 'theinformation.com', il social blu vuole provarci, realizzando uno smartWatch con cui poter messaggiare e monitorare la propria salute e la propria attività di fitness (pensiamo, per esempio, al rilevamento del battito cardiaco, al monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue, e magari al tracciamento della pressione arteriosa e dell'ECG, tutte funzioni che già esistono in questo campo). Nel primo senso è facile pensare ad una perfetta integrazione con Messenger, mentre nel secondo Facebook potrebbe affidarsi a terzi (si ...

Lo smartwatch di Facebook potrebbe essere equipaggiato con una versione Open Source di Android , che verrà poi modificata in un sistema operativo proprietario di cui ancora non si conoscono i ...

Sembra, infatti, che l’azienda gestita da Mark Zuckerberg stia lavorando al progetto di uno smartwatch, che potrebbe essere in vendita il prossimo anno. Sebbene non si sappia molto sul dispositivo ind ...

E la piattaforma più popolare al mondo non è l’unica che è alla continua ricerca di nuove forme di comunicazione: Instagram nel 2016 ha copiato una delle caratteristiche principali del proprio rivale ...

